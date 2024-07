Mercato : Guendouzi déballe tout sur son arrivée à l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui à la Lazio Rome, Matteo Guendouzi évoluait précédemment du côté de l'OM. C'est en 2021 que l'international français a rejoint le club phocéen, d'abord prêté par Arsenal puis ensuite définitivement transféré sur la Canebière. Guendouzi sera resté deux saisons à l'OM, qui peut remercier Pablo Longoria pour cette opération.

Révélé du côté de Lorient, Matteo Guendouzi est par la suite parti en Angleterre, s'engageant avec Arsenal. Ayant également connu une expérience en Allemagne avec un prêt au Hertha Berlin, le milieu de terrain a fait son retour dans l'Hexagone à l'été 2021. En effet, Guendouzi a quitté Arsenal pour rejoindre l'OM. Une décision rapidement prise par celui qui est aujourd'hui à la Lazio, convaincu notamment grâce à Pablo Longoria.

« C’était la meilleure des décisions de signer à l’Olympique de Marseille »

Interrogé par Carré, Matteo Guendouzi est revenu sur les coulisses de son arrivée à l'OM. Soulignant notamment l'importance de Pablo Longoria dans son choix, il a confié : « J’ai reçu une offre de Marseille et je n’ai pas hésité. Mon départ est controversé ? C’était compliqué. Unai Emery était parti, le responsable du recrutement était parti, tout avait changé au club, une nouvelle direction, un nouvel entraîneur. Tout avait changé. Les personnes qui m’ont présenté le projet, qui m’ont fait venir n’étaient plus les mêmes. J’ai mûrement réfléchi et pour moi c’était la meilleure des décisions de signer à l’Olympique de Marseille ».

« Je n’ai pas hésité une seconde »

« J’ai reçu un appel de mon agent qui me parle de l’intérêt de l’OM. Il me dit que l’OM me veut. Mes premiers rendre-vous avec Pablo Longoria, il m’a surpris. Il m’a choqué par sa science du football et ce qu’il connaissait déjà de moi. A l’époque, il était responsable du recrutement à la Juventus, il se rappelait des matchs quand j’avais 17 ans. Il connaissait tous mes matchs de 6 ans en arrière, ça m’a surpris. Au bout de mon premier rendez-vous avec Longoria et Sampaoli, je n’ai pas hésité une seconde. J’ai signé à l’OM en juillet, mais en avril-mai, ma décision était déjà prise. Tout m’a donné envie de venir. C’est l’une des meilleures décisions de ma carrière », a poursuivi Matteo Guendouzi.