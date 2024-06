Mercato : Guardiola recale le PSG en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à frapper fort cet été, le PSG multiplie les pistes et s'intéresserait notamment à Bernardo Silva, un dossier suivi de longue date par les Parisiens, en particulier Luis Campos, très proche de son agent Jorge Mendes. Mais Pep Guardiola assure qu'il n'a pas l'intention de céder son joueur.

Cet été, le PSG va une nouvelle fois agiter le mercato. Et pour cause, le club parisien devra dénicher le successeur de Kylian Mbappé qui s'est engagé au Real Madrid. Plus pistes sont étudiées, mais le PSG cherchera à se renforcer dans tous les secteurs de jeu et continue ainsi à suivre Bernardo Silva, une piste de longue date. Un dossier d'ailleurs évoqué par Pep Guardiola.

Mercato : Un joueur de Ligue 1 pousse pour son transfert au PSG https://t.co/icpDlWWOYH pic.twitter.com/chcoF2h7wM — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

Guardiola veut conserver Bernardo Silva

« Il y a beaucoup de rumeurs dans la presse sur Bernardo mais personne ne nous a appelés jusqu'à présent », lâche dans un premier temps l'entraîneur de Manchester City, en conférence de presse, avant d'ajouter que le club n'a « reçu aucun appel du Barça ou d'un autre club ». Quoi qu'il en soit, Pep Guardiola assure qu'il souhaite conserver Bernardo Silva : « C'est un joueur merveilleux, j'espère qu'il va rester avec nous à Manchester City ».

Julian Alvarez également dans le viseur du PSG ?

En parallèle, le PSG s'intéresserait à un autre joueur de Manchester City, à savoir Julian Alvarez, dont le temps de jeu n'est pas régulier à cause de la présence à son poste d'un certain Erling Haaland. Reste désormais à savoir si Pep Guardiola aura le même discours avec l'attaquant argentin.