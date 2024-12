Mercato - FC Nantes : C’est imminent pour Kombouaré !

Arnaud De Kanel

Antoine Kombouaré et le FC Nantes, une union en sursis ? Après un mois d’août prometteur où les Canaris semblaient avoir trouvé leur rythme, la dynamique s’est brutalement inversée. À l’approche de la mi-saison, le club ligérien est désormais en grande difficulté au classement, suscitant de nombreuses interrogations sur la direction à prendre. La question de l’avenir de Kombouaré devrait s’inviter au cœur des discussions pendant la trêve.

Dimanche, dans une ambiance électrique à la Beaujoire, le FC Nantes a mis fin à sa série noire en décrochant une victoire précieuse (1-0) contre le Stade Rennais de Jorge Sampaoli. Ce court mais précieux succès permet aux Canaris de retrouver un semblant de sérénité après des semaines tumultueuses, marquées par les spéculations autour de l'avenir d'Antoine Kombouaré sur le banc. L'entraîneur nantais, sous pression depuis plusieurs jours, peut souffler grâce à ce résultat qui ravive l'espoir chez les supporters et redonne de l'élan à une équipe en quête de confiance. Les joueurs nantais ont su faire preuve de solidarité et d'efficacité pour arracher ces trois points ô combien précieux. Cette victoire ne règle pas tout, mais elle constitue une bouffée d'oxygène pour un club qui en avait bien besoin et qui pourrait encore changer d'entraineur dans les prochains jours.

Le vestiaire du FC Nantes s'interroge : Kombouaré en danger ?

Vers un retour de Conceição ?

La rumeur a pris de l'ampleur la semaine dernière : Sergio Conceição figure désormais parmi les noms évoqués pour renforcer le banc. Si l'information révélée par L'Équipe a fait couler beaucoup d'encre, le technicien portugais semblerait moins enthousiaste à l'idée de prendre les commandes qu'une partie de son entourage ne l'est. Pendant ce temps, Antoine Kombouaré joue gros : un succès face à Brest pourrait bien prolonger son aventure et lui offrir un répit précieux dans une situation qui reste délicate.

L'avenir de Kombouaré scellé pendant la trêve

Selon les informations rapportées par L’Équipe, l’avenir du technicien pourrait bien se jouer durant la trêve de Noël. Une période charnière où dirigeants et staff devraient trancher sur son maintien ou son départ. Avant cette échéance, deux rendez-vous cruciaux se profilent : les matchs face à Brest et Drancy. Ces confrontations pèseront lourd dans la balance pour celui qui a déjà dirigé les destinées du PSG. Les résultats obtenus lors de ces rencontres pourraient sceller son sort et éclairer l'avenir du club.