Mercato : En galère avec le PSG, le plan B est révélé

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG est en négociations avec Manchester United au sujet d’un possible transfert de Manuel Ugarte. Mais le temps passe et le milieu de terrain parisien n’a toujours pas rejoint l’Angleterre. Les Red Devils pourraient donc se tourner vers un autre profil et Sofyan Amrabat pourrait être l’heureux élu.

Le mercato du PSG est pour le moment relativement discret. Le club de la capitale n’a mis la main cet été que sur Matvey Safonov, mais un autre renfort devrait débarquer à Paris très prochainement. En effet, Luis Campos aurait bouclé la venue du crack du Benfica Lisbonne, João Neves.

Mercato : Lâché par le PSG, il fait une annonce https://t.co/wg5lmVI2p5 pic.twitter.com/nKUZQZNens — le10sport (@le10sport) August 1, 2024

Neves pourrait remplacer Ugarte

Le recrutement de João Neves était très largement souhaité par Luis Enrique, qui a un plan bien précis pour le Portugais. L’arrivée de ce dernier pourrait d’ailleurs entraîner le départ de Manuel Ugarte. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’Uruguayen est suivi depuis plusieurs semaines par Manchester United, mais aucun accord n’a pour le moment été trouvé.

Manchester United pense également à Amrabat

Les négociations traînent et pour le moment, Manuel Ugarte n’est toujours pas un joueur de Manchester United. D’après les informations de Sports Zone, si le transfert du milieu du PSG venait à échouer, les dirigeants anglais pourraient essayer de faire revenir Sofyan Amrabat, qui avait été prêté la saison dernière chez les Red Devils. Affaire à suivre...