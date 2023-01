Mercato : En attendant Messi, le PSG proche d’une autre annonce

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que la direction du PSG s’active en coulisses pour tenter de prolonger au plus vite le contrat de Lionel Messi, ce dossier n’est pas encore réglé. En revanche, Marquinhos semble quant à lui tout proche de fixer son avenir dans la capitale et a confirmé cette tendance vendredi soir.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG veut prolonger Lionel Messi et a amorcé les négociations depuis un moment comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, d’autant que le contrat actuel de la star argentine prendra fin en juin prochain. Mais le PSG est proche de régler un autre cas…

« Ça avance très bien »

Interrogé en zone mixte vendredi soir après la qualification du PSG à Châteauroux en Coupe de France (3-1), Marquinhos a fait une grande annonce : « Si je vais prolonger ? J’espère bien. Comme j’ai dit ça avance très bien. Je suis content, on va voir. Je reçois beaucoup de messages de supporters parisiens, je me sens à la maison », a indiqué le capitaine du PSG.

EXCLU @le10sport : Entre Paris et Marquinhos, ce n’est pas encore bouclé Il y a encore un écart entre le salaire souhaité et proposéContrat juin 2026 pour le capitaine du PSGParis va faire une nouvelle offre très vitehttps://t.co/Y7Zywb4Udi — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 4, 2023

Un ultime désaccord

Comme le10sport.com vous l’a révélé, il reste un écart entre les attentes de Marquinhos et ce que lui propose le PSG. Mais un nouveau rendez-vous va rapidement être programmé afin de régler au plus vite ce dossier… et concentrer ensuite toutes les forces sur Messi.