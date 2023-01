Mercato - PSG : Marquinhos lâche une énorme annonce sur son avenir

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Capitaine du PSG et titulaire indiscutable dans le onze de Christophe Galtier, Marquinhos discute encore avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat comme nous le révélions cette semaine. Après la victoire à Châteauroux, l'international brésilien a apporté quelques précisions sur son avenir.

En fin de contrat en juin 2024, Marquinhos n'a toujours pas prolongé avec le PSG. Mais comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, les discussions avancent bien, une nouvelle offre devrait même tomber prochainement. Une tendance confirmée ce vendredi par différents médias.

Marquinhos interpellé sur son avenir

Encore titulaire à Châteauroux pour le match de Coupe de France, l'international brésilien a participé à la qualification du PSG. Et à la fin de la rencontre, Marquinhos n'a pas pu échapper à la traditionnelle question sur son avenir. Une interrogation qui ne l'a pas dérangé puisque le capitaine du PSG a répondu sans aucune difficulté.

« Ça avance très bien »