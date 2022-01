Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Edon Zhegrova s’enflamme pour son arrivée au LOSC !

Publié le 14 janvier 2022 à 21h20 par La rédaction

Ce vendredi, le LOSC a officialisé l’arrivée d’Edon Zhegrova en provenance du FC Bâle. Un changement de club qui emballe l’international kosovar.