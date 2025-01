Mercato : «Dossier sensible» au PSG, ça va couter 75M€ !

Amadou Diawara

Le PSG aurait prévu de relancer les négociations avec le Napoli en ce début de semaine, et ce, pour boucler le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Pour faire plier les Azzurri, les dirigeants parisiens doivent débourser une somme comprise entre 65 et 75M€. Si cette opération a toutes les chances d'aboutir, le club de la capitale est tout de même conscient que ce dossier est « sensible ».

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait arracher Khvicha Kvaratskhelia au Napoli. Pour mettre toutes les chances de son côté, le club de la capitale aurait prévu de rediscuter avec la direction de Naples en ce début de semaine d'après Le Parisien. D'ailleurs, un accord pourrait être trouvé « mardi ou mercredi ». Malgré tout, le transfert de Khvicha Kvaratskhelia vers le PSG serait encore loin d'être finalisé.

Luis Enrique prêt à surprendre Paris ! Son avenir se dessine, mais l’annonce officielle pourrait bien attendre. 🔒

➡️ https://t.co/q1ZYmlFvnL pic.twitter.com/tNZKFVXDxY — le10sport (@le10sport) January 13, 2025

PSG : Un transfert à 65-75M€ pour Kvaratskhelia ?

A en croire Le Parisien, l'opération Kvaratskhelia aurait toutes les chances d'aboutir, et ce, pour un montant compris entre 65 et 75M€. Comme indiqué par le média français, le prix final du joueur devrait dépendre de la formule négociée. Khvicha Kvaratskhelia pouvant arriver au PSG sous la forme d'un transfert sec, ou être échangé avec un joueur de Luis Enrique.

Le PSG estime que le dossier Kvaratskhelia est «sensible»

Toujours selon Le Parisien, le dossier Kvaratskhelia est jugé « sensible » au sein du clan du PSG. En effet, il y aurait des egos à ne pas froisser au moment de finaliser les derniers détails de ce transfert. Ainsi, le PSG avancerait ses pions avec prudence, dans l'espoir de voir le Napoli lui céder son numéro 77 cet hiver.