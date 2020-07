Foot - Mercato

Mercato : Djibril Sidibé retourne à l’AS Monaco !

Publié le 27 juillet 2020 à 17h40 par La rédaction

Prêté cette saison à Everton, Djibril Sidibé va faire son grand retour à l’AS Monaco prochainement, l’écurie britannique ayant officialisé le départ du Français ce lundi.