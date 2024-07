Mercato : Deux nouveaux transferts sont actés à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis l’ouverture du mercato hivernal, l’OM s’est séparé de Vitinha et d’Iliman Ndiaye, cédés respectivement au Genoa et à Everton. Deux départs qui ne seront pas les derniers du côté de Marseille. S’ils n’ont pas été écartés par Roberto De Zerbi, Geoffrey Kondogbia et Azzedine Ounahi ont eux aussi été placés sur le marché des transferts.

Alors qu’ils n’entrent pas dans les plans de Roberto De Zerbi, Samuel Gigot, Jordan Veretout, Chancel Mbemba et Pau Lopez ont été écartés du groupe professionnel. S’ils effectuent le début des séances d’entraînement avec le reste des joueurs de l’OM, ils sont ensuite mis à l’écart lorsque le technicien italien travaille tactiquement.

Kondogbia et Ounahi mis sur le marché

Comme indiqué par L'Équipe, Ismaïla Sarr, Ulisses Garcia et Jonathan Clauss sont également concernés par cette situation. Ce n’est en revanche pas le cas de Geoffrey Kondogbia et d’Azzedine Ounahi, bien que ces derniers aient été placés sur le marché des transferts par l’OM.

Rongier toujours blessé, Koné pas encore arrivé

Ce qui peut s’expliquer par la blessure de Valentin Rongier, qui n’a toujours pas repris l’entraînement collectif, et l’attente de l'arrivée d’Ismaël Koné, qui disputait la Copa América avec le Canada. En attendant, Geoffrey Kondogbia et Azzedine Ounahi ont donc accès à toute la séance, mais l’OM et Roberto De Zerbi ne semblent pas compter sur eux non plus.