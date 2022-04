Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse anglaise lâche une bombe sur le dossier Pogba !

Publié le 20 avril 2022 à 15h10 par La rédaction mis à jour le 20 avril 2022 à 15h13

En fin de contrat avec Manchester United et annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG, Paul Pogba va bel et bien quitter le club anglais libre en fin de saison selon la presse anglaise.

Manchester United vit une saison très compliquée. Les Red Devils ne sont que sixièmes de Premier League, à 22 points du leader Liverpool, et sont éliminés de la Cup et de la Ligue des Champions. L’équipe arrive à la fin d’un cycle, et devrait connaitre de nombreux mouvements lors du mercato estival, que ce soit dans le sens des arrivées comme des départs. Paul Pogba est notamment concerné puisqu'il arrive en fin de contrat avec l'écurie anglaise et figure sur les tablettes du PSG qui souhaite le recruter libre. Ce dossier semble d'ailleurs en excellente voie...

Pogba vers la sortie