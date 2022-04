Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar donne tout pour régler un casse-tête du mercato !

Publié le 20 avril 2022 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 20 avril 2022 à 14h37

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Xavi Simons fait partie des grandes urgences du moment au sein du club de la capitale qui n’a aucune envie de le voir partir libre en fin de saison. D’autant que la jeune pépite néerlandaise a reçu une nouvelle offre en provenance de l’étranger…

Mardi, en conférence de presse, Mauricio Pochettino a tendu la main aux jeunes du PSG en leur garantissant du temps de jeu en fin de saison alors que le titre est quasiment acquis en Ligue 1 : « Simons et Michut s'entraînent avec nous et ont gagné en expérience cette saison. Ils peuvent avoir un rôle dans le futur (…) Ça va être l’opportunité de lancer quelques jeunes joueurs sur le terrain et pour le futur du club et pour leurs avenirs. Ça va leur donner l’opportunité de jouer un peu plus en Ligue 1. C’est ce qui va être important », avait déclaré l’entraîneur du PSG, faisant notamment référence au cas Xavi Simons (18 ans) qui arrive en fin de contrat dans la capitale, et que le Qatar tente désespérément de prolonger. Le PSG avance donc de nouveaux arguments pour le convaincre de fixer son avenir au Parc des Princes, et pour cause…

Leverkusen entre dans la danse pour Simons

Comme l’a annoncé Foot Mercato, le Bayer Leverkusen a formulé une offre de contrat à Xavi Simons en espérant pouvoir recruter gratuitement le jeune milieu offensif du PSG l’été prochain. Par ailleurs, en plus du club allemand, le FC Barcelone rêve de pouvoir faire revenir en Catalogne son ancienne pépite, qui était partie s’exiler au PSG en 2019 pour y terminer sa formation. Mais ces derniers mois, Simons n’a pas hésité à réclamer en interne davantage de temps de jeu avec l’équipe première, ce qui explique d’ailleurs qu’il hésite fortement à prolonger son contrat avec le PSG. C’est donc la raison pour laquelle Mauricio Pochettino et le club de la capitale vont tenter de rectifier le tir pour cette fin de saison, et toujours selon Foot Mercato , le PSG serait d’ailleurs confiant sur l’issue de ce feuilleton Xavi Simons.

« On verra ce qui va se passer »