Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo prend une décision tonitruante

Après avoir réclamé son transfert pendant tout l’été, Cristiano Ronaldo a fini par rester à Manchester United. Devenu remplaçant, l’international portugais aurait demandé à quitter les Red Devils l’hiver prochain, une décision approuvée par Erik ten Hag en cas d’offre adéquate. Car l’été dernier, hormis le club saoudien d’Al Hilal, aucune équipe n’a tenté sa chance pour attirer l’ancien buteur de la Juventus.

Cristiano Ronaldo aura vécu un été agité. Pour sa première saison depuis son retour à Manchester United, l’international portugais a été décisif, comme toujours, mais pas assez pour assurer une qualification en Ligue des Champions. Dépité par les résultats de son équipe, Cristiano Ronaldo a demandé à quitter Manchester United. De nombreux cadors européens ont été cités parmi les pistes possibles pour lui, mais le PSG ne s’est pas entretenu avec Jorge Mendes comme vous l’avait révélé en exclusivité le10sport.com.

Cette saison, l’arrivée d’Erik ten Hag n’a rien arrangé aux affaires de Cristiano Ronaldo. Remplaçant, le Portugais n’est même pas entré lors de la débâcle sur la pelouse de Manchester City (6-3), « par respect pour sa carrière » assure le technicien néerlandais. Face à cette situation difficile, Cristiano Ronaldo aurait pris une décision tonitruante. A en croire les informations de The Telegraph , le quintuple Ballon d’or envisagerait de quitter Manchester United au mois de janvier. En cas d’offre satisfaisante, Erik ten Hag ne devrait pas s’y opposer.

Exclusive: Cristiano Ronaldo can leave Manchester United in January✍️ @TelegraphDucker and @JBurtTelegraphhttps://t.co/N8lbn5Z6zM