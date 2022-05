Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo à la recherche d’un nouveau défi ?

Publié le 8 mai 2022 à 17h30 par Axel Cornic

Alors qu'il a retrouvé Manchester United l’été dernier, Cristiano Ronaldo pourrait déjà partir, après une saison catastrophique et une qualification en Ligue des Champions qui s’est récemment envolée.

Cela fait 19 ans que l’on n’a pas vu une campagne de Ligue des Champions sans Cristiano Ronaldo, mais ça pourrait bien arriver la saison prochaine ! La large défaite face à Brighton ce samedi (4-0) a totalement compromis les chances de qualification de Manchester United, qui va devoir désormais se contenter de la Ligue Europa ou même de la Ligue Europa Conférence. Mais cela se fera-t-il avec Cristiano Ronaldo ? Revenu l’a saison dernière après avoir quitté la Juventus, le Portugais pourrait en effet décider de changer une nouvelle fois de club pour continuer à disputer la plus prestigieuse compétition européenne, qu’il remporté à cinq reprises au cours de sa carrière. Mais où pourrait-il rebondir, alors qu’il aura 38 ans le 5 février 2023 ? Le Paris Saint-Germain semble être une des options les plus probable, puisque le club allie puissance économique et projet sportif ambitieux. S’il rejoint le PSG cet été, Cristiano Ronaldo pourrait d’ailleurs évoluer aux côtés de Lionel Messi, son rival de toujours.

Ferguson, la dernière carte de Manchester United ?

Au sein de Manchester United on semble déjà se plier en quatre pour tenter de convaincre Cristiano Ronaldo de rester au moins une saison de plus, alors que son contrat se termine en juin 2023. The Daily Mirror parle notamment d’un travail de l’ombre de Sir Alex Ferguson, véritable mentor pour le Portugais et membre de la direction de Manchester United après en avoir été le plus grand entraineur de l’histoire. L’actuel entraineur, qui quittera son poste à la fin de la saison pour laisser la place à Erik ten Hag, semble en tout cas persuadé qu’il n’y a aucune inquiétude à avoir concernant Cristiano Ronaldo. « Des adieux de Cristiano Ronaldo aux supporters ? Je ne vois pas pourquoi il faudrait faire des adieux » avait déclaré Ralf Rangnick, quelques jours avant la déroute face à Brighton. « Il a encore une année de contrat et pour autant que je sache, il sera encore là la saison prochaine ». Tout le monde ne le pense toutefois pas comme ça...

« Cristiano Ronaldo n’a aucune raison de rester à Manchester United »