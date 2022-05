Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tension monte entre Kylian Mbappé et le Real Madrid !

Publié le 8 mai 2022 à 16h45 par Dan Marciano

Kylian Mbappé serait déçu par l'offre du Real Madrid. Selon les dernières rumeurs, le joueur de 23 ans envisage sérieusement de prolonger son contrat avec le PSG.

Le PSG va-t-il réussir son coup avec Kylian Mbappé ? Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le club parisien refait son retard sur le Real Madrid dans ce dossier. A tel point que le joueur ne ferme plus la porte à une prolongation de courte durée avec le PSG. D'autant que les relations entre le Real Madrid et l'entourage de Mbappé seraient loin d'être fluides. Selon El Pais , la formation merengue aurait transmis une première offre à la star française, mais un désaccord existe sur la question des droits à l'image. Mais à en croire le journaliste Pedro Morata, Mbappé aurait était aussi déçu par le salaire proposé par le Real Madrid.

Mbappé déçu par le Real Madrid