Mercato : «C'est très cher», le PSG s'est fait avoir avec ce transfert ?

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a souhaité poursuivre sur son projet axé sur les jeunes talents français et après Bradley Barcola il y a un an, c’est Désiré Doué qui est arrivé. L'ancienne pépite du Stade Rennais pourrait être une arme en plus pour Luis Enrique, mais qui sort vraiment gagnant de ce deal ?

Tout le monde s’attendait à ce que le PSG recrute une ou plusieurs stars pour pallier le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Finalement, la seule recrue offensive est un jeune joueur de 19 ans avec moins d’une soixantaine de matchs en Ligue 1 !

« Je n'ai pas le sentiment que c'était un joueur indiscutable dans son club »

Il s’agit évidemment de Désiré Doué, qui a rejoint le PSG tout récemment en provenance de son club formateur du Stade Rennais, contre une indemnité de 50M€. Un prix extrêmement important et qui n’est pas sans rappeler le transfert de Bradley Barcola il y a un an. Evidemment, ça n’a pas manqué de faire réagir. « C'est très cher parce que je n'ai pas le sentiment que c'était un joueur indiscutable dans son club » a expliqué un dirigeant français, interrogé par L’Equipe.

« Un club comme Paris n'est pas dans cette logique-là »

« Après, est-ce que je suis plus choqué par Leny Yoro, joueur défensif vendu à un an de la fin de son contrat pour 70 M€ ou par Désiré Doué, joueur offensif (contrat jusqu'en 2026), cédé pour 50 M€ plus bonus, je vous laisse deviner » s’est questionné ce dirigeant anonyme au sujet du transfert de Désiré Doué. « La question, pour Doué, dépasse cela. Un club comme Paris n'est pas dans cette logique-là. Il doit répondre à une problématique simple : ce joueur-là peut-il être une plus-value à court terme et répondre à mes besoins ? Si la réponse est oui, ils le font. Quelle que soit la somme ».