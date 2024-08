Mercato : C’est terminé pour le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir déboursé 170M€ pour recruter quatre nouveaux joueurs, le PSG va-t-il encore se renforcer d’ici la fin du mercato ? L’idée de recruter un nouvel élément offensif circule du côté du club parisien, mais Daniel Riolo pense plutôt que l’effectif ne bougera plus d’ici le 30 août.

La blessure de Gonçalo Ramos, qui sera absent trois mois, rebat les cartes pour cette fin de mercato au PSG. L'arrivée d'un attaquant est évoqué, mais Daniel Riolo jette un froid dans ce dossier, affirmant que le club de la capitale ne devrait plus bouger d'ici le 30 août.

«Luis Enrique est content de cet effectif»

« Le recrutement d’un 9 ? L’entraîneur est content de cet effectif. Ce que je sais, c’est qu’il est assez content et qu’ils vont a priori la jouer comme ça », révèle l’éditorialiste de RMC au micro de l’After Foot, avant de se prononcer plus en détails sur les pistes récemment évoquées à savoir celles menant à Victor Osimhen et Ademola Lookma.

C'est terminé pour Osimhen et Lookman ?

« Le mercato ? Depuis deux semaines j’entends des choses. Lookman, j’ai très vite dit qu’il ne viendrait pas, il ne va pas venir. Honnêtement, si Osimhen vient d’ici le 30 août, ça voudra dire qu’il y a des gens très importants dans ce club qui doivent prendre des décisions et qui ne les prennent pas. Ça veut dire que ce club ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Osimhen ne serait pas le choix de Luis Campos, ni celui de Luis Enrique et peut-être encore moins celui de Luis Enrique d’ailleurs. Osimhen ? Il y a peu de gens qui le veulent à Paris », ajoute Daniel Riolo.