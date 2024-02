Mercato : C’est enfin la bonne pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Bernardo Silva fait certes moins parler de lui sur le marché des transferts ces derniers temps. Néanmoins, il se pourrait que cet été 2024 marque la fin de son aventure à Manchester City. Et le PSG s’en frotterait déjà les mains en coulisses. Explications.

Entre le PSG et Bernardo Silva, on pourrait faire un hit de l’été annuel. En effet, depuis plusieurs années, le nom de l’international portugais est lié au Paris Saint-Germain. Et pour cause, depuis la crise sanitaire liée au Covid-19, Silva a quelque peu le mal du pays et ne se sent plus totalement à son aise loin de ses proches dans le nord de l’Angleterre comme il l’avouait en interview.

Le PSG s’est raté à plusieurs reprises pour Bernardo Silva

Le PSG, et d’autant plus sous l’impulsion de Luis Campos depuis sa nomination en tant que conseiller football du club en juin 2022, fait de Bernardo Silva sa signature rêvée comme révélé par le10sport.com en août 2022. Et après deux échecs successifs en 2022 et 2023, le PSG pourrait enfin parvenir à ses fins cette année.

La fin est proche pour Bernardo Silva à City ?