Le coup de fil qui a plombé le mercato de l’OM

Thomas Bourseau

Lorenz Assignon aurait particulièrement apprécié le fait de rejoindre l’OM selon Foot Mercato cet hiver. Néanmoins, c’est à Burnley que l’ancien latéral droit du Stade Rennais s’est engagé. Et il semblerait que l’implication du coach Vincent Kompany ait fait penché la balance en faveur du club de Premier League.

Du côté de l’OM, de surprenants coups de dernière minute auraient pu avoir lieu jeudi, date butoir du mercato hivernal. Ce fut notamment le cas avec Jonathan Clauss, poussé vers la sortie par ses propres dirigeants à Marseille à cause d’un potentiel ménagement de sa part pendant la seconde partie de saison afin d’arriver dans les meilleures conditions à l’Euro avec l’équipe de France.

Vincent Kompany a convaincu Lorenz Assignon de rejoindre Burnley…

En ce sens, le président de l’OM qu’est Pablo Longoria aurait entre autres activé la piste menant à Lorenz Assignon, latéral de 23 ans qu’évoluait alors au Stade Rennais. Cependant, Clauss est resté à Marseille malgré le forcing de l’OM. Et de son côté, Assignon aurait de toute manière été convaincu par Vincent Kompany. La légende de Manchester City est l’entraîneur de Burnley et aurait contacté une première fois Assignon mercredi soir dans la foulée de la défaite des Clarets à Manchester City (3-1) selon L’Équipe .

Entre Griezmann et l’OM, il a fait son choix https://t.co/ZcEuwiDcpV pic.twitter.com/0RNITwdeMo — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

…par téléphone !

Passant la nuit de mercredi à jeudi à l’hôtel Pullman de Roissy avant de monter dans le premier avion pour son prochain challenge le plus aisément possible, Lorenz Assignon aurait été recontacté par Vincent Kompany le jeudi matin. Ledit appel aurait scellé son destin et sa décision de rejoindre Burnley. Et pour cause, le coach belge aurait convaincu Assignon d’évoluer sous ses ordres de par ses arguments sur son schéma tactique, et le développement qu’il pourrait avoir sous sa houlette en Premier League.