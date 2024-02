Mercato - PSG : Après ce transfert, il est en plein rêve

Arnaud De Kanel

Recruté cet hiver, Gabriel Moscardo ne jouera pas de la saison avec le PSG, la faute à une grosse blessure au pied qui a nécessite une intervention chirurgicale. Mais après sa signature, le milieu de terrain brésilien n'a pas boudé son plaisir à l'idée de rejoindre le club de la capitale, réalisant l'un de ses plus grands rêves.

Pas très inspiré cet hiver, le PSG a bouclé son mercato avec seulement deux arrivées. Les dirigeants parisiens ont fait leurs affaires au Brésil en recrutant Lucas Beraldo puis Gabriel Moscardo. Si le défenseur a de nouveau joué vendredi soir face à Strasbourg, le milieu de terrain, lui, attendra au moins jusqu'en début de saison prochaine. Une blessure au pied l'éloigne de terrains pendant plusieurs mois et il ne sera pas remis avant le terme de l'exercice 2023-2024. Malgré ce coup dur, Moscardo a gardé le sourire car il a réalisé l'un de ses rêves en signant au PSG.

«L’un des plus beaux jours de ma vie»

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, c’est l’un des plus beaux jours de ma vie. C’est un projet avec de jeunes joueurs talentueux. J’ai hâte de rejoindre le groupe et de rencontrer l’ensemble de l’équipe et du staff. J’espère gagner de nombreux trophées sous les couleurs Rouge & Bleu et rendre les supporters heureux », a confié Gabriel Moscardo après sa signature. La présence de Luis Enrique a joué pour beaucoup dans sa décision puisqu'il estime que l'entraineur donne du temps de jeu aux jeunes joueurs.

Moscardo croit en ses chances avec Enrique