L’OM veut «dégager» un joueur, Riolo hallucine

Dans les dernières heures du mercato, l’OM a tenté de se séparer de Jonathan Clauss. En vain puisque le latéral droit est finalement resté à Marseille où il espère continuer à performer pour disputer l’Euro. Mais d’après Daniel Riolo, cet épisode risque de laisser des traces dans le vestiaire de l’OM.

Cet hiver, en toute fin de mercato, l'OM a tenté un dernier coup en se séparant de Jonathan Clauss. Une décision surprenante compte tenu de l'importance de l'international français à Marseille depuis le début de saison. Invité à commenter cette situation, Daniel Riolo ne cache pas son étonnement.

OM : Gattuso interpelle un joueur en surpoids ! https://t.co/74eTCXvzoh pic.twitter.com/Zd0UW1wezP — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

«On l’a traité comme un mal propre»

« On l’a traité comme un mal propre pour qu'il ait une sale image et qu’on le dégage. Finalement, on n’a pas réussi à le vendre. Maintenant, on va dire que c’est un bon gars Clauss, il va rester », assure le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de poursuivre.

«Ce qui va arriver, c’est une réhabilitation qui va passer par l’entraîneur»