Il vit une soirée folle à cause de l’OM ?

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille a tenté un coup audacieux dans les derniers jours du mercato hivernal. Le club phocéen a essayé de se séparer de Jonathan Clauss et de le remplacer par Lorenz Assignon notamment. Une situation telle, que le joueur français ne savait pas quelle serait la bonne des quatre destinations qu’il avait à disposition la veille de son transfert en Angleterre. Explications.

Lorenz Assignon était l’une des deux pistes ciblées par Pablo Longoria dans l’optique d’un départ surprise de Jonathan Clauss de l'OM en toute fin de mercato hivernal. En effet, la volonté du président Longoria et de ses plus proches collaborateurs était de construire un effectif de joueurs pleinement investis à l'Olympique de Marseille. Un critère auquel Clauss ne répondrait plus à leurs yeux dernièrement, lui qui se ménagerait en marge de l’Euro en fin de saison avec l’équipe de France.

Assignon à l’hôtel à Roissy sans savoir où il allait signer la veille de son transfert

L’Équipe a fait état dans son édition de jeudi, date butoir du mercato hivernal, d’un intérêt à la fois pour Zeki Celik et pour Lorenz Assignon pour l’après-Clauss. C’était en effet la tendance dans les bureaux de la direction de l'OM mercredi. Et Assignon n’était pas étranger à cela. Le désormais ex-défenseur du Stade Rennais se trouvait même à Roissy, dans l’hôtel Pullman à en croire L’Équipe , et ne savait pas quelle destination serait son prochain challenge entre l’OM, Galatasaray, Bournemouth et Burnley.

L’OM doit gérer un problème de dernière minute https://t.co/U7WtrtOvy3 pic.twitter.com/0AgF3BODs6 — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

La nuit a porté conseil à Assignon qui a finalement choisi Burnley plutôt que l’OM

Pour faciliter sa décision, Lorenz Assignon aurait visionné des vidéos de plusieurs des équipes mentionnées ci-dessus. Néanmoins, malgré cela, le Français de 23 ans serait tout de même tombé dans les bras de Morphée sans avoir la moindre idée de l’identité de son prochain club, que ce soit l'OM ou un autre. Finalement, c’est Burnley qui a raflé la mise pour Assignon dans les dernières heures du mercato.