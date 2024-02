Mercato : Surprise à l’OM, le vestiaire est furieux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Décision surprise de Pablo Longoria. Dans les derniers jours de ce mercato hivernal, le président de l'OM a tenté de se séparer de Jonathan Clauss, dont l'attitude nonchalante déplaît fortement à la direction, et ce depuis plusieurs semaines. Une décision commentée dans le vestiaire et qui est loin de faire l'unanimité.

Rien à signaler sur la Canebière. Le dernier jour de ce mercato hivernal s'est révélé être bien calme à l'OM. Surveillé de près par la DNCG, le club marseillais s'est retrouvé bloqué dans plusieurs dossiers. Seul un départ de Jonathan Clauss aurait pu relancer le recrutement phocéen. Longtemps intouchable, l'international français a été poussé vers la sortie par Pablo Longoria. Le journaliste Timothée Maymon a expliqué la position du président marseillais.

Longoria a tenté de vendre Clauss

« Le board de l’OM a essayé de faire partir Jonathan Clauss. La direction confirme qu’il y a un problème d’attitude lié à des retards, à une certaine indolence, à une incapacité à serrer les dents quand le club en a besoin comme face à Monaco. Tout cela lui a été reproché » a confié le journaliste lors de L'Equipe du Soir . Plusieurs offres ont été transmises à la direction, mais elles semblaient trop éloignées des demandes marseillaises. Mais si cette opération n'a pas vu le jour, cela vient surtout de Jonathan Clauss, qui a refusé de quitter l'OM.

Pour certains, ce que fait la direction est « dégueulasse »