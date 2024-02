Mercato - OM : Ça bloque pour le prochain transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La DNCG chamboule les plans de l'OM en cette fin de mercato hivernal. Ces derniers jours, la direction marseillaise espérait accueillir un latéral droit pour remplacer Jonathan Clauss. Mais sans le départ du joueur, le gendarme financier a refusé de valider les transactions. Le transfert d'Ismaïla Sarr aurait aussi été impacté.

C'est un dossier surprise, sur lequel Pablo Longoria s'est penché ces derniers jours. Pourtant très utilisé par Gennaro Gattuso cette saison, Jonathan Clauss a été subitement placé sur la liste des transferts par Pablo Longoria, insatisfait par son attitude durant les entrainements, mais aussi lors de la rencontre face à l'AS Monaco samedi dernier. Le président de l'OM estime que Clauss, touché au genou, aurait pu terminer la rencontre.

OM : Deux transferts capotent d’un seul coup ! https://t.co/ORElYMlQ9B pic.twitter.com/1rlsi1PHvO — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

La DNCG aurait bloqué l'arrivée de Celik

Selon les informations de L'Equipe, l'OM s'est activé pour le vendre ces dernières heures. Pour lui mettre la pression et mieux préparer la sortie, le club phocéen avait avancé sur deux dossiers : Lorenz Assignon et Zeki Celik. Présent sur le plateau de L'Equipe de Greg , Loïc Tanzi annonce que l'arrivée de l'international turc était calée. L'OM était parvenu à trouver un accord avec le joueur, mais aussi avec l'AS Roma. Mais la DNCG a décidé de ne pas valider cette transaction sans le départ de Clauss.

Le transfert de Sarr est aussi bloqué