Mercato : C'est confirmé, un joueur s'annonce à l'OM !

Annoncé à l'OM depuis plusieurs semaines, Valentin Carboni sera la prochaine recrue estivale du club phocéen. De retour à l'Inter Milan où il a prolongé son contrat, le milieu offensif argentin a confirmé qu'il rejoignait Marseille sous la forme d'un prêt. Il se dit même prêt à frapper fort avec l'OM.

Déjà hyper actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM a déjà bouclé l'arrivée de cinq nouveaux joueurs à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Pierre-Emile Höjbjerg, Mason Greenwood et Derk Cornelius. Et la sixième recrue va très prochainement arriver. Son identité ne fait d'ailleurs plus aucun doute.

Carboni confirme son arrivée à l'OM

Il s'agira effectivement de Valentin Carboni. Sans surprise, le milieu offensif argentin va être prêté à l'OM dans les prochaines heures. De passage à Milan à son retour de vacances après avoir remporté la Copa America avec l'Argentine, Valentin Carboni en a profité pour prolonger son contrat à l'Inter, avant son départ en prêt. Il l'a d'ailleurs confirmé au micro de TMW. « Je suis prêt à rejoindre l'Olympique de Marseille, j'ai hâte ! Je veux faire de mon mieux pour le club », promet-il avant de s'envoler à Marseille.

Un montage complexe pour le prêt de Carboni

Valentin Carboni sera donc la sixième recrue de l'OM cet été et il débarque sous la forme d'un prêt dont le montage est assez complexe. Selon Fabrizio Romano, il s'agirait d'un prêt payant de 1M€ assorti d'une option d'achat estimée à 35M€ auxquels pourraient s'ajouter 4M€ de bonus. Au total, l'OM pourrait donc débourser 40M€ pour recruter Valentin Carboni. 40M€, c'est également le montant de la clause de rachat pour l'Inter Milan.