Mercato : C’est confirmé, le PSG tourne le dos à ce transfert XXL

Toujours en quête de solutions pour renforcer son attaque, le PSG a souvent été annoncé dans la course pour Joao Félix. Selon nos informations, ce sont Arsenal et Manchester United qui se disputent l’international portugais. Ce que confirme Fabrizio Romano, qui précise même que le PSG n’a jamais entamé de pourparlers avec l’Atlético de Madrid.

Avec Lionel Messi en fin de contrat à l’issue de la saison, le PSG doit penser à la suite, même si les négociations avancent bien pour prolonger l’Argentin. L’un des joueurs qui a souvent été annoncé dans le viseur du club de la capitale, c’est Joao Félix. Sur le départ de l’Atlético de Madrid, l’international portugais a tout pour s’intégrer au PSG.

Mais comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG ne s’intéresserait pas à Joao Félix. L’ancien buteur du Benfica Lisbonne est entre Arsenal et Manchester United, ce qui exclut totalement Paris de la course.

Paris Saint-Germain have never opened concrete talks to sign João Félix from Atlético Madrid, they're still not actively working on any January move as main focus will be the summer. 🔴🔵 #PSG Milan Skriniar remains top target for PSG in 2023. pic.twitter.com/DuTj6sRTVO