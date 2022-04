Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi va retenter sa chance avec un coéquipier de Messi !

Publié le 24 avril 2022 à 11h00 par Bernard Colas

Cité parmi les pistes du FC Barcelone ces derniers mois, Lisandro Martinez serait toujours dans le collimateur des Blaugrana, désireux de récupérer le défenseur argentin de l’Ajax Amsterdam.

Après avoir animé le dernier mercato hivernal, avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres ou encore Adama Traoré, Xavi compte encore se montrer actif cet été pour renforcer l’effectif du FC Barcelone. L’entraîneur blaugrana a de grosses ambitions mais sait déjà qu’il devra composer avec les finances limitées du club culé. « Nous planifions pour l'année prochaine mais nous dépendons des finances du club. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Nous devons commencer à planifier, mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est le quotidien, rester le plus haut possible dans le classement de LaLiga, mais nous verrons bien quelle est notre situation financière », a confié ce samedi en conférence de presse Xavi. Plusieurs pistes sont déjà évoquées en Catalogne, et le Barça souhaiterait notamment rouvrir un vieux dossier.

Le Barça n’oublie pas Lisandro Martínez