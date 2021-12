Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste surprenante en Ligue 1 pour Xavi ?

Publié le 25 décembre 2021 à 22h30 par A.D.

Alors qu'il compterait se débarrasser de Sergino Dest, le FC Barcelone souhaiterait miser sur Cezar Azpilicueta, Noussair Mazraoui ou Djibril Sidibe, trois joueurs en fin de contrat le 30 juin.

Lors de l'été 2020, le FC Barcelone a décidé de s'offrir les services de Sergino Dest pour combler le départ de Nelson Semedo vers Wolverhampton. Mais après seulement une saison et demie en Catalogne, le défenseur américain pourrait déjà prendre le large. En effet, Xavi ne serait pas vraiment un grand fan de Sergino Dest. Dans cette optique, le nouveau coach du FC Barcelone examinerait l'idée de s'en débarrasser dès le mercato hivernal. D'ailleurs, Xavi aurait déjà préparé la succession de Sergino Dest.

Xavi n'en démordrait pas pour Djibril Sidibe