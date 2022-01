Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi est fixé pour ce gros coup à 0€ !

Publié le 22 janvier 2022 à 1h00 par A.D.

Alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Andreas Christensen serait dans le viseur du FC Barcelone, du Bayern et du Borussia Dortmund. Selon la presse allemande, le défenseur des Blues voudrait parapher un nouveau bail d'environ 10M€.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Andreas Christensen partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au FC Barcelone. En quête de belles opportunités de marché, Xavi verrait d'un bon oeil l'idée de s'offrir les services d'Andres Christensen pour 0€. Toutefois, le coach du Barça devrait tout de même mettre la main à la poche pour obtenir gain de cause sur ce dossier.

Andreas Christensen exigerait un contrat de 10M€ annuels