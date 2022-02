Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le premier gros coup de l'été 2022 prend forme pour Xavi !

Publié le 5 février 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

Après avoir frappé fort cet hiver, Xavi voudrait en faire de même lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, le coach du FC Barcelone compterait recruter un défenseur central de top niveau. Et alors qu'il n'aurait plus aucun espoir pour Matthijs de Ligt, Xavi se serait rabattu sur Andres Christensen.

Après avoir évincé Ronald Koeman, Joan Laporta a décidé de faire confiance à Xavi pour redorer le blason du FC Barcelone. Pour mettre son nouveau coach dans les meilleures dispositions, le président catalan lui a déjà offert quatre joueurs. En effet, le Barça s'est offert les services de Dani Alves, de Ferran Torres, d'Adama Traore et de Pierre-Emerick Aubameyang. Et alors que le mercato hivernal vient de fermer ses portes, Xavi aurait déjà les yeux rivés sur la prochaine fenêtre de transferts. Après avoir recruté un latéral droit et des attaquants, le technicien espagnol aimerait attirer un défenseur central de classe mondiale vers le Camp Nou. Ainsi, il aurait identifié le profil de Matthijs de Ligt, à la peine avec la Juventus. Toutefois, comme l'a indiqué Sport.es ce samedi, Joan Laporta n'aurait pas la possibilité d'exaucer le souhait de Xavi. En effet, comme l'a précisé le média espagnol, le président du FC Barcelone n'aurait pas les moyens de recruter Matthijs de Ligt car l'opération couterait trop cher, que ce soit au niveau du salaire, de l'indemnité de transfert ou de la commission de son agent Mino Raiola. Conscient de la situation, le FC Barcelone aurait donc tiré un trait sur l'international néerlandais, et ce, pour se tourner vers Andreas Christensen.

Le Barça oublie Matthijs De Ligt pour Andreas Christensen

Malgré l'impossibilité de recruter Matthijs de Ligt, Xavi n'aurait pas renoncé à l'idée de recruter un tout nouveau défenseur central à l'été 2022. En effet, le coach du FC Barcelone aurait déjà une solution de secours pour obtenir gain de cause. Et elle se nommerait Andreas Christensen. En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, l'international danois représente une grosse opportunité à 0€ pour le Barça. Une occasion que Xavi et Joan Laporta ne compteraient en aucun cas laisser passer.

Christensen va répondre à l'offre du Barça la semaine prochaine