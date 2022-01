Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste XXL à oublier pour l’avenir d’Ousmane Dembélé ?

Publié le 12 janvier 2022 à 17h00 par T.M.

Alors qu’il a été annoncé que le Bayern Munich pourrait être une piste pour l’avenir d’Ousmane Dembélé, il n’en serait rien.

Où jouera Ousmane Dembélé la saison prochaine ? Cela devrait difficilement être au FC Barcelone. Alors que le Français est en fin de contrat en Catalogne, ses demandes sont trop importantes pour le Barça, qui pourrait alors le voir partir librement à l’issue de la saison. Si tel était le cas, Dembélé aura alors l’embarras du choix pour choisir son nouveau club. Alors que le champion du monde semble se rapprocher d’un départ vers la Premier League, un intérêt du Bayern Munich avait également annoncé pour l’ancien du Borussia Dortmund.

Le Bayern écarte le dossier Dembélé !