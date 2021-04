Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande décision prise pour l’avenir de cette pépite de Koeman !

Publié le 8 avril 2021 à 13h00 par T.M.

Arrivé l’été dernier au FC Barcelone, Pedri s’est déjà imposé comme l’un des joueurs importants de Ronald Koeman. Face à cela, le club catalan aurait décidé de réagir.

Cette saison, Pedri est la grande révélation du FC Barcelone. Arrivé l’été dernier de Las Palmas, l’Espagnol était censé jouer un rôle secondaire dans la rotation de Ronald Koeman. Or, profitant des absences et des chances accordées par son entraîneur, le milieu de terrain de seulement 18 ans s’est fait une place de choix au Barça. Désormais, Pedri est incontournable chez les Blaugrana et ses performances lui ont d’ailleurs permis de connaitre ses premières sélections avec la Roja. Le Barcelonais a donc dépassé toutes les attentes à son sujet et aujourd’hui, son contrat ne correspondrait plus à son statut.

Pedri déjà récompensé !