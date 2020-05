Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à rapatrier une ancienne pépite du club ?

Publié le 25 mai 2020 à 1h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Junior Firpo au FC Barcelone est des plus incertains, le club catalan songerait à compenser son éventuel départ en rapatriant l’une de ses anciennes pépites.

L’été pourrait être agité du côté du FC Barcelone. En dépit de ses difficultés financières, qui se sont en plus accrues du fait de la pandémie de COVID-19, le club catalan aurait l’intention de procéder à une profonde refonte de son effectif qui a affiché de nombreuses lacunes cette saison. Mais pour cela, les Blaugrana n’auront pas d’autre choix que de vendre, et l’un des joueurs risquant d'être sacrifié dans cette optique serait Junior Firpo. Arrivé l’été dernier en provenance du Real Betis, le joueur de 23 ans n’a pas réussi à vraiment exister face à la rude concurrence de l’indéboulonnable Jordi Alba sur le flanc gauche de la défense du Barça. Le natif de Saint-Domingue pourrait donc être vendu cet été, ou intégré dans un deal avec l’Inter afin de concrétiser la venue de Lautaro Martinez, qui est annoncé comme la grande priorité de recrutement des pensionnaires du Camp Nou cet été. Et si jamais l’ancien des Verdiblancos venait bien à quitter la Catalogne au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, il semblerait que le FC Barcelone ait déjà une idée en tête quant à l’identité de son successeur.

Le Barça songerait à rapatrier Marc Cucurella pour remplacer Junior Firpo !