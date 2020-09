Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau départ bientôt bouclé par le Barça ?

Publié le 14 septembre 2020 à 1h00 par H.K.

Alors que Ronald Koeman ne compte pas sur lui pour cette nouvelle saison, le transfert d’Arturo Vidal ne serait plus qu’une question de temps, alors qu’un accord aurait été trouvé avec l’Inter Milan…

Arturo Vidal à l’Inter Milan, ça brûle. Alors que Ronald Koeman lui aurait déjà fait savoir qu’il ne comptait pas sur lui pour la saison à venir, l’international chilien se serait rapproché de l’équipe entraînée par Antonio Conte. Un accord entre le milieu de terrain catalan et les Nerazzurri aurait été trouvé, et désormais, ce départ devrait bientôt être bouclé…

Visite médicale et signature officielle manquantes