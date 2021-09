Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme obstacle pour le retour de Xavi ?

Publié le 27 septembre 2021 à 1h30 par A.C.

Actuellement à Al-Sadd, Xavi serait l’un des favoris pour prendre la succession de Ronald Koeman au FC Barcelone.

En Catalogne on ne se demande plus si Ronald Koeman peut quitter le FC Barcelone, mais plutôt quand il va le quitter. Le Néerlandais est plus critiqué que jamais et de l’autre côté des Pyrénées on assure que Joan Laporta souhaiterait s’en débarrasser le plus rapidement possible. Plusieurs noms sont d’ailleurs déjà évoqués pour remplacer Koeman au pied levé... et elle s’allonge de jour en jour ! Comme souvent par le passé, le favori n’est autre que Xavi, dont le retour au Barça est régulièrement évoqué depuis son départ en 2015.

Xavi trop cher pour le Barça