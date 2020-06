Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ de Lionel Messi va encore faire énormément parler…

Publié le 23 juin 2020 à 5h30 par T.M.

La direction du FC Barcelone toucherait actuellement au but pour la prolongation de Lionel Messi. Pour autant, l’ombre d’un départ de La Pulga à l’avenir serait toujours présente. Explications.

Au FC Barcelone, il va prochainement falloir se faire à la vie sans Lionel Messi. La question est néanmoins de savoir quand. Une échéance que le club catalan souhaite bien évidemment repousser le plus tard possible. Le départ de l’Argentin ne sera finalement pas pour cet été, alors que les craintes étaient nombreuses à ce sujet. D’ailleurs, l’avenir de Messi pourrait prochainement prendre une nouvelle tournure. En effet, selon les dernières informations de Marca , un accord serait proche entre les 2 parties pour une prolongation de contrat et le sextuple Ballon d’Or pourrait parapher un nouveau bail jusqu’en 2023 avec le Barça.

Et si Messi partait avant 2023 ?

Bonne nouvelle pour le FC Barcelone, Lionel Messi ne devrait donc pas être libre l’été prochain. Toutefois, un départ de l’Argentin ne sera toutefois pas impossible. En effet, comme le développe le média ibérique, le numéro 10 blaugrana devrait toujours avoir dans son contrat une clause lui permettant de partir à chaque fin de saison. Pour Messi, ce point serait d’ailleurs primordial. Voulant jouer au plus haut niveau, La Pulga souhaiterait ainsi avoir une porte de sortie, si elle estimait ne plus être dans les meilleures conditions physiques pour continuer. Un départ de Messi pourrait donc prochainement revenir sur la table…