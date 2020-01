Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un club de Ligue 1 prend la main pour Todibo !

Publié le 7 janvier 2020 à 21h00 par A.C.

Annoncé sur le départ du côté du FC Barcelone, Jean-Clair Todibo pourrait revenir en Ligue 1.

Un an après son arrivée, Jean-Clair Todibo n'a toujours pas réussi à se faire une place au FC Barcelone et devrait donc quitter le club. Selon nos informations, l'AS Monaco songe sérieusement à s'attacher les services du défenseur français, mais c'est également le cas de l'OGC Nice. Ces derniers jours, la presse italienne a toutefois annoncé une avancée du Milan AC dans ce dossier, avec un prêt avec option d'achat qui pourrait être bouclé au cours des prochaines heures.

L'AS Monaco pourrait pousser le Milan AC à lâcher Todibo