Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tous les feux sont au vert pour cette piste hivernale de Laporta !

Publié le 16 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Intéressé par le profil de Denis Zakaria, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, aurait plus qu’un simple coup à jouer avec le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach.

Dans le cadre du mercato hivernal, le FC Barcelone songerait à renforcer l’effectif de Xavi Hernandez sans pour autant exploser son budget déjà bien entamé en raison du changement d’entraîneur et des prolongations de contrat de Pedri et d’Ansu Fati selon ESPN . Les pistes peu onéreuses seraient donc privilégiées et l’option Denis Zakaria semblerait prendre de l’ampleur les jours passant. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le Borussia Mönchengladbach, l’international suisse pourrait bel et bien quitter le club allemand dès le mercato hivernal.

« Un transfert en janvier ? Je ne l'exclus pas »