Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelles révélations sur le transfert de Sergiño Dest!

Publié le 9 octobre 2020 à 12h00 par La rédaction

International américain, Sergiño Dest s’était entretenu avec Gregg Berhalter avant son arrivée au FC Barcelone. Le sélectionneur des Etats-Unis est ainsi revenu sur les dessous l’arrivée de son joueur.

Annoncé avec insistance du côté du Bayern Munich, Sergiño Dest s’est finalement engagé au FC Barcelone, où il a fait le choix du cœur. L’ancien défenseur de l’Ajax Amsterdam a en effet récemment affirmé qu’il avait « toujours rêvé de jouer pour le Barça ». Premier américain a porter les couleurs du FC Barcelone, Sergiño Dest s’était longuement entraîné avec son sélectionneur, Gregg Berhalter, quant à sa décision de signer au FC Barcelone. Ce dernier raconte ainsi les dessous de l’arrivée du jeune latéral droit.

« Il était très concentré sur la préparation de cette prochaine étape de sa carrière »