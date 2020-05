Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelles révélations sur ce dossier à 60M€ !

Publié le 22 mai 2020 à 16h00 par La rédaction

Courtisé par de nombreux clubs européens pour la saison prochaine, le latéral international portugais du FC Barcelone Nelson Semedo pourrait finalement abandonner les pistes italiennes, la Juventus et l’Inter Milan jugeant le joueur trop cher.

Nelson Semedo pourrait avoir du mal à se dénicher un nouveau club la saison prochaine. Indésirable au FC Barcelone, Semedo disposerait de nombreuses pistes pour son avenir : la Juventus, l’Inter Milan, le PSG, Manchester City… Le club de Pep Guardiola aurait d’ailleurs les faveurs de l’international portugais, mais l’exclusion de la Ligue des Champions des Citizens ne jouerait pas en la faveur du club anglais. Et les pistes italiennes pourraient finalement ne rien donner pour Semedo…

60 millions d’euros, c’est trop