Mercato - Barcelone/Real Madrid : Zidane et Setien savent à quoi s’en tenir pour ce Français !

Publié le 24 mai 2020 à 4h30 par T.M.

Aujourd’hui au Bayern Munich, Lucas Hernandez pourrait faire son retour en Espagne, possiblement au Real Madrid ou au FC Barcelone. Les deux ogres espagnols qui savent d’ailleurs à quoi s’en tenir.

Et si Lucas Hernandez faisait son retour en Liga ? Révélé sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, le champion du monde a filé au Bayern Munich lors du dernier mercato estival. Toutefois, son aventure bavaroise pourrait déjà prendre fin. En effet, comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, Zinedine Zidane a notamment coché le nom de son compatriote pou venir renforcer le Real Madrid. De même, le FC Barcelone pourrait aussi avoir son mot à dire. En effet, comme l’a révélé Francesc Aguilar, journaliste pour Mundo Deportivo , le profil de Lucas Hernandez aurait été proposé aux Blaugrana, à la recherche d’un nouvel élément en défense centrale.

Un avenir… au Bayern Munich ?