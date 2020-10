Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, avenir... Giroud lâche un précieux conseil à Griezmann !

Publié le 6 octobre 2020 à 16h30 par La rédaction

Alors qu’il vit des moments relativement compliqués au FC Barcelone, même depuis l’arrivée de Ronald Koeman, Antoine Griezmann a pu bénéficier du soutien de Didier Deschamps il y a quelques jours, et d’Olivier Giroud, qui voit en lui l’avenir du FC Barcelone.

Seulement un an après son arrivée en provenance de l’Atletico de Madrid pour un montant de 120M€, Antoine Griezmann ne fait pas l’unanimité, et peine à répondre aux attentes placées en lui au FC Barcelone. Alors que les entraineurs se succèdent depuis son arrivée (Ernesto Valverde, Quique Setien et Ronald Koeman), l’international français n’est pas encore parvenu à atteindre le niveau qu’il avait chez les Colchoneros . Après moins d’un mois de compétition, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas commence même déjà à s’impatienter quant aux prestations de son attaquant, à l’image de ses déclarations après le match nul concédé par les Blaugrana face à Séville ce dimanche : « Aujourd'hui, il a eu deux occasions et, en raison de sa qualité, il aurait dû marquer sur au moins l'une de ses deux actions » . Toutefois, si Antoine Griezmann pourrait bénéficier d’un meilleur soutien de la part de son entraîneur, il peut toujours compter sur ses compatriotes, qui ont confiance en lui, à l’image d’Olivier Giroud.

Griezmann est « l’avenir de ce club »

En difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann, à l’instar d’Ousmane Dembélé et de Philippe Coutinho, a été annoncé sur le départ cet été. Alors que le principal intéressé avait affiché sa volonté de rester au FC Barcelone, Kia Joorabchian avait confirmé plus tard que les trois joueurs resteraient finalement au club cette saison. Si Philippe Coutinho semble s’être parfaitement adapté à la philosophie de Ronald Koeman, ce n’est pas le cas d’Antoine Griezmann. Toutefois, Olivier Giroud a confiance en son compatriote. « Il est clair qu'il n'a pas choisi la facilité en signant dans un très grand club comme le Barça. Mais est-ce que ça se refuse ? N'est-ce pas une progression dans sa carrière ? Je comprends tout à fait. C'est sûr que l'adaptation n'est pas facile surtout quand tu joues à côté d'un immense joueur comme Messi et que tu joues un peu au même poste que lui. Clairement, il va falloir trouver des affinités. Ça prend peut-être plus de temps que de coutume mais je suis persuadé qu'il va réussir. Je ne me fais pas de souci pour lui, il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Il suffit simplement de trouver la formule magique. C'est un challenge de taille mais il est capable de le relever. Il est aussi l'avenir de ce club parce que Messi ne sera pas éternel » a confié l’international français à RMC Sport.

Griezmann veut un rôle plus axial, Koeman persiste sur l’aile !