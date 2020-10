Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Marquinhos sur le départ de Thiago Silva

Publié le 6 octobre 2020 à 16h15 par T.M.

Alors que Marquinhos vient de retrouver Thiago Silva à l’occasion du rassemblement de la sélection du Brésil, le défenseur du PSG est revenu sur le départ de son ex-partenaire à Paris.

Après 8 ans passés sous le maillot du PSG, Thiago Silva débute un nouveau chapitre. En effet, cet été, ne voyant pas Leonardo arriver avec un nouveau contrat, le Brésilien est finalement parti du côté de Chelsea. Une page se tourne donc au sein du club de la capitale, notamment pour Marquinhos, qui a énormément appris aux côtés de son compatriote. Si ce duo s’est donc rompu au PSG, il existe toujours avec la sélection du Brésil. Et alors que Marquinhos et Thiago Silva se retrouvent actuellement avec la Seleçao, le Parisien a émis certains regrets de ne plus pouvoir évoluer avec son compère en défense centrale.

« Malheureusement, aujourd’hui, on a dû suivre des chemins différents en club »