Mercato - PSG : L'avenir d'une pépite du PSG réglé par Leonardo ?

Publié le 6 octobre 2020 à 14h45 par La rédaction

Après un été difficile avec les départs de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche, Leonardo serait sur le point de sécuriser la prolongation d’une pépite du centre de formation du PSG.

Quelques mois après la polémique des départs libres de Tanguy Kouassi (Bayern Munich) et Adil Aouchiche (ASSE), Leonardo veut à tout prix éviter que le scénario ne se répète. Le PSG compte sur ses jeunes joueurs, et ne veut plus prendre le risque de les perdre en fin de contrat. Alors que le PSG a récemment prêté le jeune Arnaud Kalimuendo au RC Lens, Leonardo serait en passe de conclure la prolongation d’un jeune défenseur du centre de formation, qui toque à la porte de l’équipe première.

Timothée Pembélé va prolonger son contrat !