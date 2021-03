Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola a fixé une condition pour son retour au Barça !

Publié le 19 mars 2021 à 17h10 par H.G.

Alors qu’il a dernièrement été annoncé que Pep Guardiola pourrait effectuer son grand retour au FC Barcelone, cette tendance tend à se confirmer ce vendredi.

Si Ronald Koeman n’est entré en fonction au FC Barcelone que l’été dernier, l’entraîneur néerlandais pourrait ne pas voir son mandat aller au-delà de cette première saison. En effet, son avenir au Barça a plusieurs fois été remis en question au cours des derniers mois en raison de l’inconstance affichée par son équipe et de son élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au PSG. Le nom de Xavi a fréquemment été avancé pour lui succéder, mais celui-ci devrait finalement prolonger son contrat à Al-Sadd pour deux saison supplémentaires à en croire les dernières informations parues dans les médias. Cependant, malgré cela, Ronald Koeman ne serait pas encore assuré de rester au FC Barcelone la saison prochaine.

Si Manchester City gagne la Ligue des Champions, Pep Guardiola pourrait revenir au Barça !