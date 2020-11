Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelles révélations troublantes sur Luis Suarez !

Publié le 17 novembre 2020 à 9h00 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Luis Suarez a finalement rejoint l’Atlético de Madrid. Pourtant, au départ, le buteur uruguayen aurait demandé à prolonger son contrat avec le club catalan…

« J’ai dû l'accepter parce qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Chacun peut tirer des conclusions. Je dois vivre mon présent à Atletico, mais ça me fait du mal. J'ai quitté des amis qui vivent ce manque de force (…) Je l'ai déjà dit, lorsqu'ils vous ferment une porte, cinq géants l'ouvrent en valorisant le travail, le professionnalisme et la trajectoire. Je me sens fier. Là où ils ne voulaient pas de moi, ils me voulaient dans un autre. J'ai trouvé le bonheur et je profite maintenant de ce moment », lâchait dernièrement Luis Suarez dans les colonnes de Marca sur les coulisses de son départ du FC Barcelone cet été. Et le buteur uruguayen, poussé vers la sortie par sa direction, avait pourtant d’autres projets pour son avenir que de rallier l’Atlético de Madrid…

Suarez voulait un nouveau contrat de 4 ans, mais…