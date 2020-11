Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enfin une bonne nouvelle pour cette piste de Tuchel !

Publié le 17 novembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Concurrent du PSG dans la course à la signature de David Alaba, le FC Barcelone serait contraint de se retirer en raison de ses problèmes financiers.

Comme la presse allemande le révélait en août dernier par le biais de Sport BILD, Thomas Tuchel s’était immiscé dans le délicat dossier de la succession de Thiago Silva. Et l’entraîneur du PSG aurait communiqué un nom à Leonardo, celui de David Alaba. À cette période, et c’est toujours le cas, le défenseur central du Bayern Munich se trouvait à un an de la fin de son contrat avec le géant bavarois. Et comme le président Herbert Hainer l’a confié ces derniers temps, l’offre de prolongation n’est plus valable. Pour qu’Alaba puisse poursuivre chez le champion d’Europe, il faudra qu’il accepte de reprendre les discussions et qu’il donne son accord pour l’offre proposée. En parallèle, les cadors européens comme le FC Barcelone ont fait irruption dans cette opération. Mais le Barça ne devrait pas être un obstacle pour le PSG.

Le Barça trop juste pour assumer l’opération Alaba