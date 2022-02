Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour un gros coup à 0€ du Barça !

Publié le 17 février 2022 à 19h00 par Th.B.

Contractuellement engagé envers Chelsea jusqu’à la fin de la saison, Cesar Azpilicueta pourrait éventuellement prendre la route du FC Barcelone en raison du manque d’avancées au niveau de sa prolongation.

En marge du prochain mercato, l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta pourrait accueillir un nouveau défenseur dans l’effectif de Xavi Hernandez. Certes, Dani Alves a été recruté en novembre dernier lorsqu’il était libre de tout contrat après la résiliation de son bail à Sao Paulo. Cependant, le numéro 8 du FC Barcelone dispose d’un contrat courant uniquement jusqu’à la fin de la saison. Après quoi, s’il n’était pas prolongé, le Barça se retrouverait avec une arme défensive en moins au poste de latéral droit. Pour ce faire, le président Joan Laporta et le directeur exécutif Mateu Alemany suivraient avec attention l’évolution du dossier Cesar Azpilicueta, sous contrat à Chelsea jusqu’en juin prochain. Et au vu des dernières informations circulant dans la presse, le FC Barcelone devra faire preuve de patience afin d’y voir plus clair dans l’opération Azpilicueta tant le flou demeure.

Une «incertitude» au niveau du contrat d’Azpilicueta à Chelsea