Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Raiola… Laporta peut frapper un grand coup avec Haaland !

Publié le 29 mars 2021 à 1h30 par B.C.

Malgré l’énorme concurrence dans ce dossier, le FC Barcelone a de sérieux arguments à faire valoir pour s’attacher les services d’Erling Haaland d’après un journaliste norvégien.

Avec 33 buts en 31 apparitions sous le maillot du Borussia Dortmund cette saison, Erling Haaland est incontestablement l’attaquant en forme du moment. À 20 ans, le joueur ne manque pas de prétendants et devrait se retrouver au coeur des rumeurs dans les prochains mois. Alors que le BVB n’envisage pas le départ de sa pépite, cela n’empêche pas la plupart des cadors européens d’être à l’affût sur l’attaquant. De son côté, Haaland serait prêt à rester une année de plus en Allemagne, mais le BVB doit encore assurer sa place pour la prochaine Ligue des champions. Invité de la chaîne Twitch de Gerard Romero ce dimanche soir, le journaliste norvégien Arilas Ould-Saada a fait le point sur l’avenir d’Erling Haaland, et explique que le FC Barcelone pourrait être en position de force dans ce dossier.

« Le Barça a plusieurs atouts pour la signature d’Haaland »