Mercato - Barcelone : Messi à l’origine du départ de Neymar ? La réponse !

Publié le 16 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

Si Neymar a quitté le FC Barcelone en 2017, cela était, pour certains, pour quitter l’ombre de Lionel Messi. Or, il semblerait que la vérité de ce dossier soit différente.

En 2017, le PSG a fait trembler la planète football. Pour s’inviter à la table des plus grands, le club de la capitale n’a pas regardé à la dépense, établissant ainsi le record du transfert le plus onéreux en levant la clause libératoire de Neymar au FC Barcelone, alors fixée à 222M€. Un transfert XXL qui a fait énormément parler et beaucoup ont cherché à connaitre les raisons de cette décision tonitruante du Brésilien. Pourquoi Neymar a-t-il choisi de quitter le Barça ? Depuis 2017, il est notamment expliqué que l’actuel joueur du PSG souhaitait sortir de l’ombre de Lionel Messi et enfin être le numéro 1 dans son équipe.

« Il était prêt à être un numéro un bis avec Messi »